حنان مطاوع وهبة مجدي.. إشادة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي على الأعمال الحالية

أشاد الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء بعض الفنانين بمسلسلاتهم الجديدة التي تعرض حاليا بقنوات المتحدة للخدمات الاعلامية المختلفة ، وأبرزهم الفنانة حنان مطاوع بشخصية ” رضوى” التي تقدمها بمسلسل ” صوت وصورة ” ويشاركها بطولته كوكبة من الفنانين منهم نجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز .

كذلك الفنانة هبة مجدي في حكاية ” عيشها بفرحة ” بمسلسل 55 مشكلة حب التي عرضت مؤخرا ولاقت مشاهدة كبيرة ، وقدمت هبة مجدي شخصية مخرجة منفذة سينمائية ” يسر” وشاركها بطولته هاني عادل وابراهيم السمان وياسر فرج وحسن أبو الروس .

أيضا حقق الفنان حاتم صلاح بمسلسله ” على باب العمارة” في أولى بطولاته الدرامية ، اشادة كبيرة من الجمهور بمواقع التواصل ومعه أيضا الفنانة آية سماحة .

مها متبولي :حنان مطاوع ممثلة جيدة وموهوبة لكن تحتاج لتقديم أداء تمثيلي بشكل أهدى

أوضحت الناقدة مها متبولي فقالت : أن حنان مطاوع ممثلة جيدة وموهوبة لكن تحتاج لتقديم أداء تمثيلي بشكل أهدى مما تقدم على الشاشة ، فهي مازالت متمسكة بتقديم أداء شبيها لوالديها الراحل كرم مطاوع وسهير المرشدي في أوج نجوميتهم .

ولفتت في حديثها لـ”المال” أن هبة مجدي أدائها التمثيلي دائما يكون مميزا وبسيطا وعفويا ، لذلك هي قريبة بصورة كبيرة من المشاهدين .

وهؤلاء الفنانات يملكن موهبة فنية حقيقية ويختارن أدوارهن بشكل جيد ، وذلك سبب اقبال المشاهدين على أعمالهم الفنية الجديدة وفق” متبولي” .

محمود قاسم : حنان مطاوع تأخذ الأمر بجدية وتنتقي أدوارها بعناية

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن حنان مطاوع وهبة مجدي ينضجن فنيا في كل عمل فني يقدمانه ، خاصة حنان فهي تملك موهبة فنية كبيرة وأدائها مميزا في أدوارها الفنية .

بالاضافة أنها تأخذ الأمر بجدية وتختار السيناريوهات التي تقدمها بصورة مميزة وبعناية حقيقية وفق” قاسم ” .

وأردف قائلا أن هبة مجدي ممثلة جيدة أيضا وتستحق هذه الاشادة ، لافتا الى أن أداء هؤلاء الفنانات يكون بسيطا دائما وقريبا من المشاهدين وذلك سبب حب الجمهور لهن .

خيرية البشلاوي : هبة مجدي وجهها قريب من المشاهدين وفيه نوعا من البراءة وأدائها التمثيلي جيد

وعلقت الناقدة خيرية البشلاوي فقالت أن حنان مطاوع فنانة موهوبة جدا وتتعامل مع الفن بجدية شديدة وتقدمه كرسالة حقيقية .

أشارت الى أنها مجتهدة وهي من أسرة فنية مهمة والدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي ، وحنان تنتقي أدوارها الفنية بعناية شديدة .

ولفتت الى أن هبة مجدي مدرسة أخرى مختلفة عن حنان ، لكنها تملك جاذبية كبيرة لدى الجمهور على الشاشة ، فوجهها قريب من المشاهدين وفيه نوعا من البراءة وأدائها التمثيلي الجيد والطبيعي يجعلها مقبولة لدى الكثيرين ، ضافة أنها تشارك في أعمال فنية بها قدر من الجدية دائما .

وحاتم صلاح قدم مسلسلا كوميديا جيدا “على باب العمارة” مؤخرا ، وطالما أشاد به الجمهور فبالطبع قدم عملا فنيا مميزا ، لاسيما أنه حقق انتشارا كبيرا به برغم أنه مازال في بداية مشواره الفني وذلك أمرا مميزا وفق” البشلاوي ” .