حنان مطاوع لـ«المال»: أراهن على نجاح «وعود سخية» في شهر رمضان

كشفت الفنانة حنان مطاوع لـ” المال ” ، أنها تقوم حاليا بتصوير بعض مشاهدها بمسلسل ” وعود سخية” الذي تقوم ببطولته في موسم رمضان هذا العام .

وأشارت إلى أنها تصور بعض المشاهد في منطقة بولاق ، لكونها تظهر بشخصية امرأة شعبية في المسلسل ، ويستمر التصوير لعدة أيام مع بعض أبطال المسلسل .

وأضافت مطاوع أنها تراهن على نجاح مسلسل وعود سخية في رمضان ، بجانب مشاركتها في بطولة مسلسل ” سره الباتع” للمخرج السينمائي خالد يوسف في دراما رمضان 2023.

مسلسل وعود سخية يتكون من 15 حلقة، ويضم العمل مجموعه من الفنانين وأبرزهم، نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.