«حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما».. مهرجان همسة يكرم نخبة من نجوم الفن 11 أكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن منح الفنانة، حنان مطاوع ، جائزة افضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠’، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه التي تحل يوم 11 أكتوبر المقبل.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل في تصريحات صحفية إن تكريم حنان مطاوع جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، وأحمد زاهر، وطارق الأبيارى، والمخرج سامح عبد العزيز، والقنان مدحت صالح، وإيهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن .

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير “محمد صبحى” و سيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .

وتحمل الدورة محمد صبحى بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائه فرقته المسرحية.

ويرأس المهرجان شرفيا فى دورته الثامنة المخرج الكبير حسنى صالح ويخرج الحفل المخرج المسرحى الكبير حسام الدين صلاح

وقال فتحى الحصرى رئيس المهرجان إن تلك الدورة ستكون استثنائية خاصة وأنها تقام فى ظروف غير عادية لما يمر بع العالم جراء جائحة كورونا .