حميد الشاعري يثير ضجة بموافقته على غناء المهرجانات

أثار الموزع الموسيقي حميد الشاعري ضجة مؤخرا بعد تصريحات له في إحدى اللقاءات الإعلامية ، بأنه يوافق على تقديم أغنية مهرجانات الفترة القادمة وليس ضد هذا اللون أبدا في الغناء بعد هجوم الكثيرين على فناني المهرجانات السنتين الماضيتين.

وأكد الشاعري أيضا أنه على استعداد لتقديم أغنية دوتيو على طريقة المهرجانات مع عمر كمال أشهر مطربي المهرجانات في الساحة الفنية منذ فترة.

صلاح عطية : الشاعري لديه فكر متطور في الموسيقى منذ سنوات ويسعى دائما للتجديد وعدم القمع

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية، أن حميد الشاعري منذ 30 عاما قام بعمل ثورة في الموسيقى الشرقية ، فبعد أن كان المستمع معتادا على اغنيات الطرب لعبد الوهاب وحليم وأم كلثوم ، جاء الشاعري وأحدث انقلابا كبيرا في الأغنية الشرقية بظهور التوزيعات والموسيقى الشبابية وجيل التسعينيات الذي كان سببا في ظهوره واغنيات الشاعري الشبابية والتي تعرض بسببها لهجوم كبير وقتها من الكثيرين من صناع الموسيقى .

وتابع أن هذا الرجل لديه فكر متطور في الموسيقى منذ سنوات طويلة ، ويسعى دائما للتجديد وعدم القمع للشباب لذلك قال هذه التصريحات بشأن مطربي المهرجانات .

وأوضح قائلا إن الأسلوب السليم هو عدم منع اي شخص يحاول تقديم فن بشكل معين للناس ، مثلما فعل نقيب الموسيقيين هاني شاكر مع البعض منهم ، بل يجب تقنين وضعهم وأخطائهم وتصويبها وتوجيههم للطريق الصحيح ، وذلك فكر الأشخاص المتطورين مثل حميد الشاعري فهو ينظر لفن المهرجانات بأنه فكر جديد للشباب ولم يقل إنه ضد هذا اللون الغنائي الجديد مثل غيره بل يدعمه لذلك هو مفجر ثورة موسيقية منذ 30 عاما ودائما يسعى لإحداث تطور كبير في الموسيقى .

أحمد محي : الشاعري لن يقدم كلمات سيئة في أغنية له حتى لو كانت مهرجانات

وأوضح الملحن أحمد محي، أن حميد الشاعري يرى من وجهة نظره أن فن المهرجانات هو المسيطر حاليا على السوق الغنائية ، لكنه ضد أي كلمات فيها إسفاف أو ابتذال في اي أغنية ويجب تقنين ذلك من خلال المصنفات الفنية .

وتابع أن الأغنية تتكون من كلمات والحان وتوزيعات موسيقية ، وبالطبع فنان بقيمة حميد الشاعري لن يختار كلمات سيئة ويغنيها حتى لو قدم أغنية مهرجانات مع عمر كمال الفترة القادمة .

ونوه بأن عمر كمال من المطربين الذين يقدمون أغاني المهرجانات بشكل شيك نوعا ما عن آخرين يغنون هذا النمط الموسيقي ، لافتا إلى أنه ليس ضد تصريحات الشاعري بشأن موافقته على تقديم أغنية مهرجانات الفترة المقبلة ، خاصة لو كانت هذه الأغنية إيجابية وفيها هدف ومضمون جيد للجمهور .