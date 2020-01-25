ثقافة وفنون

حميد الشاعرى يتعاون مع مصطفى قمر بعد فترة غياب طويلة

حيث تم تسجيل الأغنية الجديد فى أحد الأستديوهات بمصر الجديدة اليومين الماضيين
أحمد حمدي 9:53 ص, السبت, 25 يناير 20 9:53 ص, السبت, 25 يناير 20

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يعود الموزع الموسيقى حميد الشاعرى بعد فترة غياب طويلة ، للتعاون الفني الجديد مع الفنان مصطفى قمر فى أغنية جديدة ، بعد النجاحات التى حققها الثنائى معا فى فترة التسعينات فى أغنيات ” غزالى ” وغيرها .

حيث تم تسجيل الأغنية الجديد فى أحد الأستديوهات بمصر الجديدة اليومين الماضيين ، وسيتم طرحها الأيام المقبلة للجمهور.

وتتميز الأغنية بطابع إيقاعى ، وسيقوم مصطفى بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة أيضا بعد طرحها على جميع الإذاعات المصرية والعربية .

كما سيقوم مصطفى قمر بإحياء أكثر من حفل غنائى الأيام القادمة ، في مصر لتسويق ألبومه الأخير الذى طرحه نهاية العام الماضى وقام بتصوير أغنيتين منه ” س من الناس ” و”ضحكت ليا” .

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بقلم أحمد حمدي

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