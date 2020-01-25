حميد الشاعرى يتعاون مع مصطفى قمر بعد فترة غياب طويلة

حيث تم تسجيل الأغنية الجديد فى أحد الأستديوهات بمصر الجديدة اليومين الماضيين

يعود الموزع الموسيقى حميد الشاعرى بعد فترة غياب طويلة ، للتعاون الفني الجديد مع الفنان مصطفى قمر فى أغنية جديدة ، بعد النجاحات التى حققها الثنائى معا فى فترة التسعينات فى أغنيات ” غزالى ” وغيرها .



حيث تم تسجيل الأغنية الجديد فى أحد الأستديوهات بمصر الجديدة اليومين الماضيين ، وسيتم طرحها الأيام المقبلة للجمهور.



وتتميز الأغنية بطابع إيقاعى ، وسيقوم مصطفى بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة أيضا بعد طرحها على جميع الإذاعات المصرية والعربية .



كما سيقوم مصطفى قمر بإحياء أكثر من حفل غنائى الأيام القادمة ، في مصر لتسويق ألبومه الأخير الذى طرحه نهاية العام الماضى وقام بتصوير أغنيتين منه ” س من الناس ” و”ضحكت ليا” .