حمى الضنك في قنا.. «الصحة» ترفع حالة الطوارئ وتعليق المحافظ

أثار حمى الضنك في قنا مخاوف سكان المحافظة بعد زيادة الحالات بالمستشفيات وسط تخوف من انتشار وباء جديد وتحذير أعضاء مجلس النواب من فقدان السيطرة على الوضع.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية .

وأضافت أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

رفعت مديرية الصحة بمحافظة قنا حالة الطوارئ، وانتشرت أعداد كبيرة من الفرق الطبية بداخل قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، على خلفية انتشار مرض غامض منذ أيام، يتسبب في سخونية وتكسير في العظام وقيء وصداع، وأدى إلى إصابة العشرات من أهالي القرية، ويخضع عدد كبير من الأهالي للعلاج بداخل منازلهم.

«الصحة»: لا يمكن الجزم بأن الفيرس المنتشر هو حمى الضنك المنتشرة بمحافظة البحر الأحمر

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه تم أخذ عينات من المصابين والمياه والناموس، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة لتحليلها، لافتا إلى أنه لم يتم احتجاز أي شخص من القرية بداخل مستشفى الحميات أو أي مستشفى أخر، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة بداخل المنازل نتيجة ما ظهر عليهم من أعراض تشبه الإنفلونزا ولا توجد أي وفيات، ولا يمكن الجزم بأن الفيرس المنتشر هو حمى الضنك المنتشرة بمحافظة البحر الأحمر، أو فيرس آخر إلا بعد انتهاء تحليل العينات.

اللواء أشرف الداودي: الوضع الصحي في المحافظة لا يدعو للقلق

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوضع الصحي في المحافظة لا يدعو للقلق، مؤكدًا توافر كافة المستلزمات الطبية في المستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى. خاصة أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق بحسب بيان المحافظة.

وعلق محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء على الأزمة في قنا، مؤكدًا أن المستشفيات في المحافظة استقلبت أكثر من 300 حالة إصابة، بحسب أربع أعضاء لمجلس النواب.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المحاليل التي يحتاجها المريض مما تسبب في إغلاق ثلاث عيادات خاصة بعد حملات تفتيش من مديرية وزارة الصحة بالمحافظة.

ما هي حمى الضنك؟

وقال الدكتور محمد المهدي مدير مستشفى الحميات السابق إن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغ نوع معين من الناموس يطلق عليه Aedes، ويتكاثر دائما حول أي مياه راكدة.

وأضاف لـ «المال» أن أعراض الإصابة تظهر بعد يومين إلى أسبوع من التعرض للدغة البعوضة، فيما يعرف علميًا بفترة حضانة المرض.

وأوضح أن أعراض الإصابة بالنسبة للأطفال تتمثل في حرارة عالية تصل لـ40 درجة مئوية ومن الممكن أن تصل لتشنجات حرارية، وطفح جلدي في الجسم.

ولفت إلى أن الأعراض لدى البالغين تبدأ بأعراض شبه الإنفلونزا من كحة وألم بالحلق وميل للقيء، وحرارة عالية جدا، وتكسير في الجسم، وألم في المفاصل والعضلات، وصداع شديد وألم خلف العين، وطفح جلدي في الصدر والظهر أو البطن وينتشر للأطراف والوجه ماعدا الكفين والقدمين.