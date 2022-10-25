حمو بيكا يوجه رسالة لنقيب الموسيقيين بعد حصوله على تصريح ربع سنوي

حرص مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا على توجيه رسالة منذ قليل لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل ، وذلك بعد حصوله على تصريح ربع سنوي لإقامة الحفلات الموسيقية بمصر وتصنيفه ضمن شعبة الأداء الصوتي بعد قرارت نقيب الموسيقيين الأخيرة بضم فناني هذا اللون الغنائي لشعبة تعرف بالأداء الصوتي .

ووجه “بيكا”، رسالة شكر لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيان، قائلا: “شكرا لدعمك لكل الشباب، بوجودك على هذا الكرسي سنرتقي بالفن، شكرًا مرة أخرى لدعمك للموسيقيين الجالسين في منازلهم وإعطائهم فرصة أخرى للعمل قبل زوال مهنته، وأتمنى أن ينتهي عصر الفساد ونبدأ من جديد مع نقيب يحترم الفن والفنانين” .

وأضاف أنه يتوعد أمام الجمهور والنقابة بتقديم فن جيد يليق بالمجتمع المصري، وسيكون حريص على وجود كلمات بها نصائح للشباب وتدعيمهم ليكونوا أفضل دائما.

يذكر أنه أصدر مصطفى كامل مؤخرا قرارات حاسمة بخصوص مؤدي المهرجانات وهو إصدار شعب جديدة داخل نقابة الموسيقيين لتضم كل فئات المطربين وتغيير اسم أغنية مهرجانات الى أغنية أداء صوتي تضم كلا من حمو بيكا وعصام صاصا، وإضافة شعبة راب تشمل كلا من عنبة واورتيجا وما شابه ذلك النوع في الغناء.