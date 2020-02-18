حمو بيكا مطالبا بنقابة لمطربي المهرجانات : إحنا بندخل فلوس للبلد (فيديو)

طالب مطرب المهرجانات حمو بيكا بانشاء نقابة خاصة بمطربي المهرجانات أوضمهم ضمن نقابة الموسيقيين من خلال التراجع عن قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر، والذي قرر منع التعامل نهائيًا معهم. وقال بيكا خلال بث مباشر على صفحته على موقع فيس بوك…

طالب مطرب المهرجانات حمو بيكا بانشاء نقابة خاصة بمطربي المهرجانات أوضمهم ضمن نقابة الموسيقيين من خلال التراجع عن قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر، والذي قرر منع التعامل نهائيًا معهم.

وقال بيكا خلال بث مباشر على صفحته على موقع فيس بوك موجها حديثه للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين : “أنت شايفنا غلطانين خدنا تحت كتفك ودلنا على الصح، أو اعملنا نقابة لينا ويبقى عليها رقابة ومصنفات وكل حاجة، بدل ما أنت عمال تنزل في قرارات ضدنا”.

وأضاف: “إحنا دلوقتي بنفيد البلد وبندخل فلوس في البلد، أنا ليا مثلا 4 حفلات، كل حفلة ممكن يطلع منها بـ 6 آلاف جنيه للدولة، ده مش وحش، ده أنا لوحدي، أنت دلوقتي بتمنعنا ماشي، بس فيه أفراح في الشوارع بتتعمل وفي أي حته محدش هيقدر يمنعنا بس إحنا مش عاوزين كده”.

وتابع: “أنا عمري ماروحت قسم شرطة إلا بعد ما النقابة قدمت فيا بلاغات إحنا ناس بناكل عيش ومش ماشيين غلط، ولا إحنا ناس بلطجية زي ما هما بيقولوا”.

وقال بيكا: “أه ممكن نكون غلطنا، بس بنعمل أغاني فيها كلمات ولحن وكل حاجة حلوة، وعندنا أصوات بتغني وعندنا أصوات حلوة، هاني شاكر طلع قال إحنا عندنا شعبة راب، طب ما احنا ممكن نغني راب وناخد كارنية الراب”.