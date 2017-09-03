حمولة ذرة توقف سائقا عن العمل وتحيله للتحقيق

خاص أعلنت وزارة الري والموارد المائية اليوم الأحد، إيقاف سائق لديها عن العمل وتحويله إلى التحقيق إثر قيامه بمخالفة متعلقة بعمله. ونشرت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي صورة للمخالفة تتمثل في سيارة تتبع الوزارة تحمل حمولة ذرة. وقال بيان الوزارة إنه "تم رصد مخالفة لأحد

خاص

أعلنت وزارة الري والموارد المائية اليوم الأحد، إيقاف سائق لديها عن العمل وتحويله إلى التحقيق إثر قيامه بمخالفة متعلقة بعمله.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي صورة للمخالفة تتمثل في سيارة تتبع الوزارة تحمل حمولة ذرة.

وقال بيان الوزارة إنه “تم رصد مخالفة لأحد السائقين العاملين بالوزارة، والذى تم إيقافه عن العمل فور ثبوت الواقعة عليه، ولحين انتهاء التحقيقات، لتوقيع الجزاء القانونى المناسب عليه”.

وأضافت أنها “لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من يستغل مهام وظيفته ليسىء للوزارة ولدورها الريادى بشكل أو بآخر”.