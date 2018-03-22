حملة نظافة واسعة بحى الهـرم

المال - خاص: نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة فى عدة مناطق بحى الهرم، لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء .وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملة شملت شوارع ترعة المنصورية ومنطقة كفرة نصار، وحدائق الأهرام "البوابة الأولى"

المال – خاص:

نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة فى عدة مناطق بحى الهرم، لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء .

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملة شملت شوارع ترعة المنصورية ومنطقة كفرة نصار، وحدائق الأهرام “البوابة الأولى” وحول مجمع المدارس بمساكن الضباط بالرماية.

وأشار إلى أنه تم تكليف هيئة النظافه والتجميل بالاستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات، لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية.

وأكد أن أجهزة الهيئة دفعت بفرق عمال النظافة مدعومين بـــــ 8 سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس، لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، و تم رفع كل أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات، ورفع نواتج التجريد وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة، بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر.

كما تم الدفع بونش لرفع صناديق القمامة المتهالكة المتواجدة بشارع ترعة المنصورية .

و قال يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إنه تم ضبط سيارة شاسيه طويل وموتوسيكل محملان بالمخلفات والقمامة بشارع ترعة المنصورية بالمخالفة للتعليمات، وتؤدى إلى تلوث البيئة .