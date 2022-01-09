حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفة والقضاء عليها في المهد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بنطاق أحياء المحافظة.

وشنت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ والإدارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة هدى أبو كليلة والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن رقم ٢٨ ش ١٠ عزبة سكينة والتحفظ علي ونش كامل و٢ طن أسمنت وكمية من الأخشاب وحديد التسليح وجميع المعدات المستخدمة في المخالفة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإزالة جميع المخالفات بالكامل.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ بالعقار الكائن قرية أبوبكر عبارة عن إزالة حوائط مبانى من الطوب الأحمر بالدور الأول علوى ، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بقري مريوط حيث تم ازالة أسوار من الطوب الابيض بالدور الأرضى، وكذلك إزالة دور ارضى وحوائط ، فضلا عن إزالة حوائط بالدور الأول علوى، وتم التحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب وحديد التسليح .

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة استهدفت قرية أبيس ٨ حيث تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بأحد العقارات والتحفظ على مواد البناء، وكذلك إيقاف أعمال استغلال لممر فاصل بين مدرسة العروة الوثقي والعقار لبناء محل بدون ترخيص وتم التحفظ على السقالات والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه المخالفين .

وواصل حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل أسفل العقار الكائن ١١٩ ش السيد محمد كريم وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه المخالف.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة فورية لإيقاف أعمال بدون ترخيص بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن شارع متفرع من شارع عزبة البرنس وتم التحفظ على ونش وكمية من الأخشاب.