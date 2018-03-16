حملة موسى مصطفى: التصويت بالخارج منظم.. والإقبال مشرف

سلوى عثمانأكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن العملية الانتخابية عملية متعددة المراحل، ومرحلة التصويت هي أحد مراحلها المهمة والمتعددة، التي تبدأ بفتح باب الترشح وتنتهي بمرحلة إعلان النتائج وقبولها.وأضاف في بيان للحملة، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت بالخارج تتم

سلوى عثمان

أكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن العملية الانتخابية عملية متعددة المراحل، ومرحلة التصويت هي أحد مراحلها المهمة والمتعددة، التي تبدأ بفتح باب الترشح وتنتهي بمرحلة إعلان النتائج وقبولها.

وأضاف في بيان للحملة، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت بالخارج تتم بشكل منظم، والهيئة الوطنية نجحت إلى حد كبير، بالتعاون مع وزارة الخارجية وتسهيل العملية على الناخبين المتواجدين خارج البلاد وتمكينهم من حقوقهم السياسية، ورصد مندوبونا بالخارج تعدد المقار الانتخابية وقربها من أماكن تجمع المصريين على عكس السابق.

وتابع، أنه تم فتح اللجان في 115 دولة في مواعيدها المحددة ولم يشترط أن تكون الإقامة سارية أو غير سارية وسمح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية لأن الرقم القومي لا يتغير، كما سمح لمزدوج الجنسية بالتصويت طالما أنه محتفظ بجنسيته المصرية ومسجل بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكد عصمت أنه لم تسجل غرفة العمليات المركزية بحزب الغد طوال يوم التصويت الأول بحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أية خروقات تمس نزاهة وحيدة وعدالة العملية الانتخابية أو أي خروقات خطيرة تؤثر على نتائج الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر.