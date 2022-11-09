حملة مكبرة لـ«حماية المستهلك» على المخابز والمحال التجارية في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على مركز الداخلة، للمرور على المحلات التجارية بقرية الهنداوي والمخابز البلدية للاطمئنان على جودة المعروض وسلامته ومطابقته للمواصفات القياسية ووفرة المعروض للمواطنين.

تأتي الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المحاضر للمخالفين، منها عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كما أسفرت حملة تفتيشية على المحلات التجارية بقرى «تنيده وأولاد عبدالله» عن وجود بعض المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادة صحية.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.