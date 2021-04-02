حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء وتغيير النشاط بالشيخ زايد

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف فهمي، أن الحملة استهدفت مخالفات تغيير النشاط للبدرومات إلى أنشطة تجارية ومخالفتي بناء لروف.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع بدروم يستخدم كمغسلة سيارات، وبدرومين يستخدمان كمخزن لإطارات السيارات ومواد بلاستيك بالحي الثالث، وبدروم يستخدم كمخزن ورقيات ومناديل ومنظفات بالحي الأول.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء أفاد، أنه تم رصد مخالفتي بناء للروف بالقطعتين رقمي (55 فى المستثمر الصغير – 30 مجاورة 2 الحى 7).

مشيراً إلى أنه فور رصد المخالفات قام الجهاز بإزالة الأعمال ومصادرة المعدات وتحرير المحاضر المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.