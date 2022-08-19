حملة مكبرة لحماية النظم البيئية فى «أبو جالوم».. وتوعية الزوار بأهمية المحميات الطبيعية

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي لزائريها، نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية حماية بنويبع بالإضافة إلي سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتى تعد من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلي رأسهم السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض، كذلك أهمية محمية أبو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية، علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.

وتضمت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلي منطقة أبو جالوم بنويبع (البلولاجون) والتى تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالي 4كم لمدة 10 أيام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية بالإضافة إلي توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرين بشرم الشيخ ، وقد تم نقل المخلفات التى تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلي المقلب العمومي في مدينة نويبع.

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً علي سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للاستمتاع بالطبيعة، والالتزام بوقوف السيارات داخل ساحة انتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

ناولت الحملة إشادة و تقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص من المجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

وتهيب وزارة البيئة بالزائرين بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ علي الطبيعة بالمحميات بعدم إلقاء شئ أو أخذ شئ معك.