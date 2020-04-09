حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة بالطريق الدولي في مرسى مطروح

أطلق مجلس مدينة مرسى مطروح اليوم وعلى مدار الأيام الماضية عدة حملات مكبرة لتنفيذ عدد قرارات إزالة بمناطق متنوعة، ونجحت فى استرداد مساحة من الأراضى المتعدى عليها فى تلك المناطق عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.

وأسفرت موجة الإزالات عن تنفيذ 27 قرار إزالة بمساحة 79 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتى تلك الحملات استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

ودفع مجلس مدينة مرسى مطروح عن اليوم بحملة مكبرة لتنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بالكيلو 9 و10 وبجوار مقر جامعة مطروح بمساحة مستردة 12 فدانا عبارة عن اسوار ومباني مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.

ونجحت موجه الإزالات فى تنفيذ 27 قرار إزالة بمساحة 79 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة.

يأتى ذلك بعد أن قاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لتنفيذ عدد 12 قرار إزالة بالطريق القصر ومدخل كليوباترا بمساحة مستردة 7 أفدنة عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمشاركة شرطة المرافق .



موجه الإزالات نفذت 21 قرار بمساحة 67 فدانا

وأكد المعداوي ان موجة الإزالات أسفرت تنفيذ 21 قرار إزالة بمساحة 67 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

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