حملة مكبرة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام بمطروح

نظم مركز ومدينة الحمام تحت إشراف وجيه عبد الرازق عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام حملة مكبرة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام برئاسة مدحت الصباغ نائب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارة تحسين البيئة والإدارة الهندسية بالمجلس، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وإزالة أى تعديات على ترعة الحمام، حفاظا على منسوب المياه الذي يصل لمحطة تنقية المياه جنوب العلمين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٩٠ حالة تعدٍ على مياه ترعة الحمام، عبارة عن ماكينات ري تعمل بشكل غير قانوني، ولا يوجد تنظيم لعملية الري حيث تم مصادرة عدد ٣ ماكينات الري.

وأضاف رئيس مدينة الحمام بأن التعديات التي تم إزالتها على ترعة الحمام كان لها أثر إيجابي بزيادة منسوب ترعة الحمام، ووصول كميات المياه المطلوبة لمحطة تنقية مياه جنوب العلمين التي تقوم بضخ المياه لمدينة مرسى مطروح.

ومن جانبه شدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يقوم بالتعدي علي مياه ترعة الحمام، مناشدًا الأهالى بالمشاركة فى تحمل المسئولية المجتمعية ومنع هذه التعديات ، موجها باستمرار حملات الإزالة لحماية خطوط المياه الرئيسية خاصة الألف والـ700 ملي لتوفير مياه الشرب .مضيفاً بأن الحفاظ على مياه الشرب للمواطنين تعد قضية أمن قومي مع مواجهة اى تعديات ، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى محاولات للتعدي على خطوط المياه.