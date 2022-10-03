حملة مكبرة في الإسكندرية لإزالة أعمال البناء المخالف

قادت المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية يرافقها اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول حملة مكبرة لإزالة 5 حالات بناء مخالف بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن تعديات ببناء أسوار على أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم بامتداد الطريق.

وتم التحفظ على المواد والمعدات المضبوطة، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة، حيث شنت الأحياء عدد من الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.

وفي حي المنتزه أول أشرف اللواء محمد عبدالله رئيس الحى يرافقه المختصين ووحدة الإزالة الفورية، وإدارات الأزمات، والمتابعه الميدانة بالتوجه العاجل لإيقاف أعمال هدم وبناء بدون ترخيص ب 18 شارع مسجد سيدي بشر ، وكذلك أعمال بناء مخالف بشارع القاهره خلف 149 سيدي بشر قبلي.

وتم وقف الأعمال، والتحفظ علي المعدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.