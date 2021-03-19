حملة مكبرة علي المباني المخالفة بعلم الروم فى مرسي مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة علي المباني المخالفة بعلم الروم أثناء قيام صاحب أحد العقارات ببناء أدور بدون ترخيص وعلي الفور تم إيقاف الأعمال من خلال الحملة المكبرة المشكلة من نواب رئيس المدينة…

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة علي المباني المخالفة بعلم الروم أثناء قيام صاحب أحد العقارات ببناء أدور بدون ترخيص وعلي الفور تم إيقاف الأعمال من خلال الحملة المكبرة المشكلة من نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة والإدارة الهندسية بمجلس المدينة وشرطة المرافق .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي المباني المخالفة بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ علي أدوات ومعدات البناء وإيقاف أعمال العقار المخالف الذي يعمل بدون ترخيص وبناء عليه تم تحرير مخالفة بالإضافة إلي إزالة بلكونات مخالفة في المهد بعمارات محدودي الدخل .



وشدد جاب الله علي أننا مستمرون في الدفع بحملات مكبرة علي فترتين صباحا ومساء لضبط البناء العشوائي المخالف من خلال الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع .



وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء العشوائي المخالف والقضاء علي هذه الظاهرة السلبية والالتزام بتصاريح البناء حفاظا علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة .



كما أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح مؤخرا عن تطهير وتعقيم قسم الشرطة والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم ومركز الإعلام ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية .



ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأكد جاب الله استمرار الجهود اليومية في تعقيم السيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات للقضاء على كوفيد- 19 طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .