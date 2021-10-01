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حملة مكبرة على سوق الجمعة.. وضبط ثعابين وتماسيح وتسليمها لحديقة الحيوان

في إطار حماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها
عصام عميرة 6:03 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 6:03 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً عن مافيا بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة .

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة وتم ضبط عددا من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، حيث تم ضبط عدد 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها الى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

غلق سوق الجمعة

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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