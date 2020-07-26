عقـــارات

حملة مكبرة على المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة لمراجعة أعمال الصرف الصناعي

مع أخذ العينات لتحليلها
خالد الأسمر 8:28 م, الأحد, 26 يوليو 20 8:28 م, الأحد, 26 يوليو 20

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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة على المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل، وإظهار النتائج للتأكد من مطابقتها للمواصفات، طبقاً للقرارات المنظمة (44) لسنة 2000، بالاشتراك مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الوحدة المشتركة من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة،  لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي وما تم حيال المصانع المخالفة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مالكي المصانع المخالفة.

مشددًا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) لسنة 2018.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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