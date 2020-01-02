حملة مكبرة على الباعة الجائلين بالسوق القديمة في مرسى مطروح

قامت أجهزة مدينة مرسى مطروح بشن حملة مكبرة علي الباعة الجائلين بشارع السوق القديمة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين .

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح إنه تم شن حملة مكبرة علي الباعة الجائلين بوسط المدينة بشارع السوق القديم وشارع الثانوية تحت إشراف محمد مصطفى نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة بمشاركة شرطة المرافق والادارات المعنية بمجلس المدينة .

وأضاف المعداوي أنه تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء بمنطقة علم الروم لمباني مخالف من خلال الحملة المكبرة لمجلس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية بالإزالات.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملات المكبرة مستمرة لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن إجراء 26 معاينة لإنشاء آبار نشو للمتقدمين للأهالي بقريتي النصر وأولاد مرعي من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محمد مصطفي نائب رئيس المدينة عضوية تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة والموارد المائية والتنمية المستدامة.

وأضاف المعداوي أن المعاينة تمت للمتقدمين بقريتي النصر وأولاد مرعي غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك بعد التقدم لإنشاء الآبار قامت اللجنة بالتوجه للمتقدمين بمقر إقامته للمعاينة علي الطبيعة لمعرفة مدي أحقية المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بإنشاء الآبار.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان اللجنة تقوم بإرسال إحداثيات المعاينات من موقع المنطقة عن طريق جهاز gps إلي مديرية الزراعة لإجراء المعاينات الخاصة بهم للمتقدمين بإنشاء آبار.

وأكد رئيس المدينة بان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو سرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين لانشاء ابار نشو في التجمعات الصحراوية التي تحتاح الي الابار .