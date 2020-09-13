حملة مكبرة بمطروح تسفر عن تحرير 73 محضرًا والتحفظ على 130 حالة إشغال

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 73 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتحفظ على 130 حالة تعدٍّ على الأرصفة المخالفة بشوارع إسكندرية والثانوية وعمر المختار وشكري القوتلي وكورنيش المدينة بمشاركة شرطة المرافق.

الدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساء

وأضاف عبد الرازق بانه يوميا يتم الدفع بحملات مكبرة علي فترتين صباحا ومساء للتحفظ علي كل أنواع الإشغالات التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تمت إزالة إشغالات الطريق والبائعة الجائلين والتحفظ على عربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم بها المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطريق للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة.

كما أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير قطاع الكهرباء ومبني جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد للإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأكد عبد الرازق استمرار تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة لحملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.

مشددا على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس بالاضافة الي وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .



