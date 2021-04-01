عقـــارات

حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة حدائق أكتوبر

تحرير 45 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع او تغيير نشاط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها
محمود زكي 1:40 م, الخميس, 1 أبريل 21 1:40 م, الخميس, 1 أبريل 21

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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، إنه تم تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى، لضبط المخالفات، وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز ومسئولي الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبتواجد وتأمين من الشرطة.


وأوضح  أن الحملة قامت بالمرور على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة “اسكان دهشور”، وأسفرت عن تحرير  45 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع او تغيير نشاط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

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وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للاسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها بالبيع، أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو علي منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي شبكة الإنترنت.


جدير بالذكر أن الحملة جاءت بقيادة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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