حملة مصطفى موسى: على الهيئة الوطنية مراعاة تعديل مواعيدها

سلوى عثمان: أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي، موسي مصطفي موسي، أننا كنا قد التزمنا بالقرار رقم (2) الصادر عن الهيئة الوطنية والذي يحدد فترة الحملة الانتخابية والاتصال بالناخبين اعتبارا من 25 فبراير وحتي 23 مارس، على أن…

سلوى عثمان:

أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي، موسي مصطفي موسي، أننا كنا قد التزمنا بالقرار رقم (2) الصادر عن الهيئة الوطنية والذي يحدد فترة الحملة الانتخابية والاتصال بالناخبين اعتبارا من 25 فبراير وحتي 23 مارس، على أن يتخللها فترة صمت لمدة (يومان فقط) هما الأربعاء والخميس 14 و 15 مارس وهي الأيام التي تسبق عملية التصويت، ثم فؤجئنا بتصريح للمتحدث الإعلامي للهيئة يؤكد مد فترة الصمت إلي 5 أيام كاملة، حيث تم إضافة فترة التصويت وهي ثلاثة أيام كاملة، وهي فترة غير مدونة بالقرار أصلا.

وقال عصمت إن ذلك أحدث ارتباكاً وتسبب في إلغاء وتأجيل فعاليات كانت قد حددت من قبل وتم الاستعداد الكامل لها وهو ماتسبب أيضا في طول فتره الصمت إلي 5 أيام كاملة مستقطعة من 27 يوما، هي إجمالي إيام الحملة لتقتصر الحملة الانتخابية الرئاسية علي (22 يوما) فقط وهي مدة قصيرة للغاية وغير كافية.

وأضاف أن الحملة تأمل أن تعالج الهيئة هذا الوضع مستقبلا فلا يجوز أن تقل فترة الحملة “الاتصال بالناخبين” عن 30 يوما كاملة حتي تتمكن حملة أي مرشح رئاسي من طرح أهم أفكارها للناخبين وإقامة فعالياتها وتوزيع منشوراتها الانتخابية علي أكبر عدد من الناخبين.