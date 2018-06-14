حملة «مصر – اكتشف واستثمر» تروج للاستثمار والسياحة فى كأس العالم

أحمد عاشور علمت «المال» من مصادر مطلعة أن العقد الذى وقعته حملة «مصر – اكتشف واستثمر» مع الاتحاد الدولى لكرة القدم راعيا إقليميًّا وأفريقيًّا رسميًّا لكأس العالم «فيفا 2018»، تتضمن تخصيص مكان ثابت فى ميدان سان بطرسبورغ الروسى لوزارتى الاستثمار والتعاون ال

أحمد عاشور

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن العقد الذى وقعته حملة «مصر – اكتشف واستثمر» مع الاتحاد الدولى لكرة القدم راعيا إقليميًّا وأفريقيًّا رسميًّا لكأس العالم «فيفا 2018»، تتضمن تخصيص مكان ثابت فى ميدان سان بطرسبورغ الروسى لوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة يتم فيه إذاعة شعار «استثمر فى مصر»، و«اكتشف مصر» أثناء المباريات.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، «كوننا راعيا إقليميًّا رسميًّا لكأس العالم «فيفا 2018»، يمنحنا تواصلا وانتشارًا عالميًّا وقدرة على إبراز وتوصيل التنوع الاستثمارى الهائل والإمكانات التى تملك مصر تقديمها«.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ما يُتاح لمصر من تسليط الضوء من خلال الحدث الرياضى الأعلى مشاهدة فى العالم، فإن حملة «مصر – اكتشف واستثمر» سوف تشارك على الصعيد العالمى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتواصل مع الجماهير الموجودة فى روسيا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى بيان الوزارة ليل أمس، «هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصرى، منتخب الفراعنة منذ عام 1990» وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم – بأسلوب أكثر حداثة– التنوع الثرى والفريد للتجارب السياحية المختلفة التى تقدمها مصر لضيوفها.

وأضافت: أن «وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات فى روسيا تزامنًا مع بطولة كأس العالم التى ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضى الأكبر فى العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة».

من جانبه، قال إيان داونى، مدير المبيعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم، إنه «لمن دواعى سرور الاتحاد الدولى لكرة القدم أن يتعاقد مع أول راعٍ إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم فى روسيا «فيفا 2018«.

وأضاف: مثلما يسعى الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى إبراز جمال لعبة كرة القدم، فإن هدف حملة «مصر – اكتشف واستثمر» الرئيسى هوتسليط الضوء على جمال مصر، وتعزيز إمكاناتها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية.

وتابع «هذا التعاون ذوأهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الدولى لكرة القدم، إذ إن القارة الأفريقية مليئة بعشاق كرة القدم فى كل أنحائها، خاصة بعد بطولة كأس العالم التى أقيمت فى جنوب أفريقيا «فيفا 2010«، وإنه لمن دواعى السعادة لدينا أن يكون معنا شريك قوى آخر فى هذه الفعالية، ونحن جميعًا فى انتظار بدء أكبر حدث رياضى فى العالم».