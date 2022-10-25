حملة لنقل الباعة الجائلين بجوار مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة بالتعاون شرطة المرافق اليوم لنقل الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات بجوار مديرية الشئون الصحية وتسكينهم بسوق السلام الجديد بجوار موقف سيارات الضبعة والعلمين بمدخل المدينة .

وأشار رئيس المدينة إلى أن المحافظ وجه بسرعة التنسيق بين مركز ومدينة مرسي مطروح ومديرية أمن مطروح وشرطة المرافق لسرعة إزالة السوق العشوائية مع إزالة كافة المخالفات، والإسراع فى نقل سوق الباعة الجائلين إلى موقع سوق السلام الجديد لعودة الانضباط وتيسير حركة السيارات والمواطنين بالشارع.

وأضاف أنه جار إعادة الشكل الحضارى للشارع من خلال إدارة التشجير مع زراعة أشجار الزينة خلف مديرية الشئون الصحية وإعادة دهان الأرصفة وإعادة رفع كفاءة الشارع تيسيرا على المواطنين.