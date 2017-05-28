حملة لنشر الوعي التأميني في الجامعات

المال ـ خاص: قال سمير محمود، رئيس لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع التدريب بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة»، إن اللجنة تخطط لتنظيم حملة وعى تأمينى بالجامعات المصرية خلال العام الدراسى المقبل، الذى يبدأ فى شهر سبتمبر. و أضاف أن الخطة تشمل تنظيم ندوة

المال ـ خاص:

قال سمير محمود، رئيس لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع التدريب بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة»، إن اللجنة تخطط لتنظيم حملة وعى تأمينى بالجامعات المصرية خلال العام الدراسى المقبل، الذى يبدأ فى شهر سبتمبر.

و أضاف أن الخطة تشمل تنظيم ندوة أسبوعية فى إحدى الجامعات، وذلك بهدف زيادة الوعى التأمينى لدى طلاب الجامعات، وهم من فئة الشباب الذين تستهدفهم شركات التأمين بمنتجاتها بهدف توسيع قاعدة العملاء.

وأكد أنه سيتم تنظيم تلك الندوات بكليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وتسعى اللجنة إلى تأكيد أهمية قطاع التأمين فى المجتمع، وتوضيح أنواع التأمين المختلفة ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى وحماية الثروة القومية ووسيلة للادخار.

وأوضح أن تلك الندوات تستهدف الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات حول قطاع التأمين، وإزالة أى لبس حول صورة القطاع وكذلك موقف الشريعة الإسلامية من التأمين، وغيرها من التساؤلات التى تدور فى أذهان طلاب الجامعات.

وكانت اللجنة قد نظمت مؤخرا ندوة بكلية التجارة جامعة القاهرة حول أهمية قطاع التأمين، وفرص نموه المستقبلية ودوره فى توفير فرص عمل للشباب، وكذلك التحديات التى تواجه القطاع خلال الوقت الراهن، ودور المراكز البحثية بالجامعات فى حل تلك المشكلات والتوصل إلى حلول لها مع توزيع كتيب أسئلة وأجوبة عن قطاع التأمين تتضمن فتوى مؤسسة الأزهر الشريف عن التأمين.

يأتى ذلك ضمن أنشطة لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى، لزيادة نسبة الوعى التأمينى المتدنية فى المجتمع والتى أدت إلى انخفاض مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لذلك اختارت اللجنة فئة الشباب كبداية لحملتها فى المجتمع.



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