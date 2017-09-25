حملة للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

إيمان عوفأطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة" 25 يوم لعلاء " قائلين إن الـ 25 يوما المقبلة سيكون هناك العديد من الأحداث المهمة التى تخص الناشط والمدون علاء عبدالفتاح الذى يقضى فترة عقوبة خمس سنوات حبس و5 مراقبة فى قضية مجلس الشورى، مشيرين الى أن يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر ستصدر المحكمة حكمه

إيمان عوف

أطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة” 25 يوم لعلاء ” قائلين إن الـ 25 يوما المقبلة سيكون هناك العديد من الأحداث المهمة التى تخص الناشط والمدون علاء عبدالفتاح الذى يقضى فترة عقوبة خمس سنوات حبس و5 مراقبة فى قضية مجلس الشورى، مشيرين الى أن يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر ستصدر المحكمة حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ: “إهانة القضاء”، تليها جلسة يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حكم محكمة النقض فى قضية الشورى التى قضى فيها علاء ثلاث سنوات ونصف من اصل خمسة.

وطالب النشطاء باطلاق سراح علاء عبدالفتاح ووقف التعسف معه والتوقف عن ملاحقته قضائيا فى قضايا جميعها ملفقة وفقا لهم، ورفع العديد منهم صورا شخصية ولافتة كتب عليها الحرية لعلاء عبدالفتاح، و 25 يوم لعلاء.