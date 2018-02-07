حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة تبدأ الأحد

بدور إبراهيمتطلق مديرية الشئون الصحية بالجيزة يوم الأحد المقبل حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة، وتستمر لمدة 4 أيام.وأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم 1,7 مليون طفل بالمحافظة فى الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات الصحية



بدور إبراهيم

تطلق مديرية الشئون الصحية بالجيزة يوم الأحد المقبل حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم 1,7 مليون طفل بالمحافظة فى الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الصحية، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأضاف أنه تم تجهيز 4155 فرقة تطعيم متخصصة من خلال وزارة الصحة، حيث سيتم المرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين بعد تدريبهم تحت إشراف الوزارة.

وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية وفى المراكز ومكاتب الصحة والوحدات الصحية بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدف تطعيمهم فى المحافظة.

وأشار الدكتور هشام كامل وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى أنه تم توفير 100 ألف زجاجة طعم لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة إلى جانب توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعها.

وتابع كامل أنه سيتم عقد اجتماع يومى لجميع مشرفي الوحدات الصحية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة لمراجعة أعمال الحملة يوما بيوم إضافة إلى متابعة أعمال الحملة يوميا من الغرفة المركزية بمديرية الصحة بالجيزة لتلقى أى شكاوى والتعامل الفورى معها.

