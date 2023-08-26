حملة لضبط المخالفات وإزالة التعديات على وحدات الإسكان بـ«15 مايو»

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بتنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة (تم تأجيرها )، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الأمن بجهاز مدينة 15 مايو، بالمرور على منطقة الـ 290 فدانا بالإسكان الاجتماعى لمتابعة سير المركبات داخل المنطقة، حيث تم ضبط 6 سيارات تعمل بدون تصريح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم شن حملة على الباعة الجائلين بجميع الطرق الرئيسية وسوق المجاورة 3 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة بعض الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمرحلة الأولى، بجانب رصد وإزالة بعض الإشغالات الخاصة ببعض المحال والمقاهى والتحفظ عليها. بسوق المجاورة 3، حى رجال الأعمال بالمرحلة الأولى.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات بصفة دائمة على كافة الطرق الرئيسية والأسواق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.