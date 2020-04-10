حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة الشروق

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق بأنه تم شن حملة لإزالة وصلات المياه غير المصرح بها بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 500مم المغذى للمدينة، بالتعاون مع الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير والمرافق في مدينة الشروق.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالات التعدى المتمثلة فى توصيل مواسير عشوائية لإحدى الجمعيات الزراعية من خط التغذية القادم من محطة مياه مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، لتغذية مدينة الشروق، لتوصيلها دون اتباع الإجراءات اللازمة لشروط التعاقد القانونية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت من تأمين الأجزاء المتعدى عليها بخط التغذية بإضافة صبة خرسانية تمنع إعادة التوصيل.

كما تم تحرير محاضر المخالفة اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً للقانون وفرضاً لهيبة الدولة.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه لن يسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، موجهاً بتأمين جميع خطوط التغذية بشتى الطرق، والمتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام.

وفى سياق متصل، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة الإسكان الاقتصادى، حيث تمكنت الحملة من إخلاء ممرات المشاة ومداخل العمارات من العوائق المتمثلة فى تخزين أثاث متهالك ومتعلقات خارج حدود الوحدات السكنية، ما يمثل تعدياً على الملكيات العامة، وتم تحرير محاضر مخالفات لأصحاب الوحدات المتعدين،

كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية بالمنطقة.

رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة على الأسواق التجارية

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: إن الحملة تضمنت المرور على الأسواق التجارية بمركز خدمات الحى الثانى، ومصادرة الإشغالات المتواجدة أمام المحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين،

وأشار إلى أن ذلك يأتى بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وخارج الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية فى ضوء التطوير المنفذ بالإسكان الاقتصادى.