حملة لرفع الإشغالات بشوارع إمبابة

المال - خاص نفذت محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات التى تعوق حركة الطريق بشوارع إمبابة بحى شمال الجيزة وإعادة الانضباط إلى المنطقة.جاءت الحملة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة بكل الأحياء لإعادة الوجه الحضارى للجيزة وضبط أى مخالفات.وكلف اللواء محم



المال – خاص



نفذت محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات التى تعوق حركة الطريق بشوارع إمبابة بحى شمال الجيزة وإعادة الانضباط إلى المنطقة.

جاءت الحملة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة بكل الأحياء لإعادة الوجه الحضارى للجيزة وضبط أى مخالفات.

وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة رؤساء الأحياء باتخاذ إجراءات رادعة حيال اشغالات الشوارع خاصةً أنها تتسبب فى إزعاج المواطنين.

وأضاف اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أن الحملة استهدفت شوارع البوهى وبشتيل وسور المطار ومدينة التحرير وطريق النصر بأرض الجمعية وطلعت حرب وترعة السواحل وأسفرت عن غلق 7 محال غير مرخصة وإزالة 1117 حالة إشغال طريق وإيداعها بمخازن الحى وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار إلى أن الحى قام بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بعمل حملة لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة تم من خلالها رفع كافة انواع التراكمات والاتربة ومخلفات البناء المتواجدة ونواتج التجريد بشوارع بشتيل والبصراوى والمطار والبوهى.