حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مجانًا بجميع المحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها لإتاحة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمة في المناطق النائية والعشوائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

إطلاق الحملة على ثلاث مراحل

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الحملة على ثلاث مراحل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة، ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة في الفترة من يوم 5 إلى يوم 9 يونيو في محافظات كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، و بورسعيد، وسوهاج، و مطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر.

وقال «عبدالغفار» إن المرحلة الثانية من الحملة سيتم تنفيذها من 12 إلى 16 يونيو في محافظات سوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والإسماعيلية.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة في الفنرة من 19 إلى 23 يونيو في محافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والاسماعيلية، وقنا، والأقصر، مؤكداً أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها، وخفض الحاجة غير الملباة.

الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب موضوعات الصحة الإنجابية مثل “المراهقة، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وأضرار الحمل الخطر بأنواعه”، وذلك من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس، حيث يتم تنفيذ تلك العروض من بيت لبيت للتوسع في نشر المعلومة التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم، والجمعيات الأهلية، والمجالس المحلية.