حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 22 محافظة

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك في الفترة من يوم 4 إلى يوم 22 من سبتمبر الجاري.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان الارتقاء بجودة الحياة الأسرية.

الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، التي تقوم بتقديم الخدمة في المناطق النائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك لرفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل.

الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ودعم المرأة، ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الحملة في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 سبتمبر، وفي محافظات الإسكندرية، والقاهرة، والبحيرة، والغربية، خلال الفترة من يوم 4 وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق الحملة في محافظة بورسعيد، من يوم 11 إلى 15 سبتمبر، كما سيتم إطلاق الحملة في محافظتي سوهاج، والأقصر على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، والفترة الثانية من يوم 18 إلى 22 من الشهر نفسه.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم تنفيذ الحملة في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر في محافظات دمياط، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقليوبية، وأسوان، وبني سويف، والمنوفية، وكفر الشيخ، مؤكداً أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، منوهًا أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، حيث يتم إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.