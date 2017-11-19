حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية

مها يونس قام حي ثان المنتزة شرق الإسكندرية، اليوم بحملة مكبرة برئاسة اللواء عادل سلامة رئيس الحي بالتعاون مع قوات الأمن، وتم خلالها تنفيذ 3 قرارات إزالة بنطاق الحي، ونفذ القرار رقم 1264 لسنة 2017 الصادر في حق العقار المكون من طابق أرضي وأربعة علوية والكائن بشارع الصاوي مع شارع الشيماء بمنطقة

مها يونس

قام حي ثان المنتزة شرق الإسكندرية، اليوم بحملة مكبرة برئاسة اللواء عادل سلامة رئيس الحي بالتعاون مع قوات الأمن، وتم خلالها تنفيذ 3 قرارات إزالة بنطاق الحي، ونفذ القرار رقم 1264 لسنة 2017 الصادر في حق العقار المكون من طابق أرضي وأربعة علوية والكائن بشارع الصاوي مع شارع الشيماء بمنطقة العصافرة قبلي.



كما تم تنفيذ القرار رقم 1265 لسنة 2017 الصادر في حق العقار المكون من طابق أرضي وستة طوابق علوية والكائن بشارع متفرع من شارع 25 بمنطقة طوسون، بالإضافة إلى تنفيذ القرار رقم 1266 لسنة 2017 الصادر في حق العقار الكائن بشارع متفرع من شارع الإدارة بمنطقة طوسون ناصية أول شارع يسار حيث تم تسليم مقاول الهدم الطوابق من التاسع حتى الحادى عشر لتنفيذ الإزالة.

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد كلف رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة، قبل بيعها للمواطنين وتسكينها، موجها باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات ومحاسبة المخالفين وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لمحاسبته، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أحكام القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أرواح المواطنين.