حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي الدولة، واستردادها، حيث واصل حي جنوب بورسعيد برئاسة أحمد زغلف حملاته المكبرة وقام اليوم بازالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى جمعية بحرى ناصر ومنطقة الألغام بمساحة اجمالية 330م، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلال فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.