حملة لإزالة التعديات بجميع الأحياء السكنية والصناعية في مدينة السادات

تواصل أجهزة المدن الجديدة، والشرطة المختصة، شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( أكتوبر الجديدة – السادات – سوهاج الجديدة – العاشر من رمضان).

وفي ذات السياق، أضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ حملة مكبرة فى جميع أحياء المدينة السكنية والصناعية.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 56 قرار غلق وتشميع بنطاق الحى الثانى لمحال وبدرومات ووحدات سكنية لمخالفتها شروط التعاقد والغرض من التخصيص، وبدون إصدار ترخيص من الجهاز، و40 قرارا بنطاق الحي الأول، و 5 قرارات إزالة إشغالات ورفع مخالفات فى نطاق الحي الصناعي ومنطقة المطورين وإزالة التعديات الناتجة عن هذه المخالفات للمصانع.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، محذرين من عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وطالب مسئولو المدن الجديدة، أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقاً للتخصيص، وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.