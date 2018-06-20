حملة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالتجمع الخامس

بدور إبراهيم صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المحال المخالفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وإزالة التندات والسلالم، وغلق وتشميع ورفع العدادات للمخالفين. ويجرى استكمال إجراءات السحب لجميع المحال المخالفة وردها للدولة، بالتعاون بين لجنة إزا

بدور إبراهيم

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المحال المخالفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وإزالة التندات والسلالم، وغلق وتشميع ورفع العدادات للمخالفين.

ويجرى استكمال إجراءات السحب لجميع المحال المخالفة وردها للدولة، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.

وأوضح النجار، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ عدداً من الحملات فى الفترة الأخيرة لإزالة مخالفات البناء، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها. ​