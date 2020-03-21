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حملة في «القاهرة الجديدة» لمصادرة الشيش وإغلاق المقاهي المخالفة

قرارات غلق الكافيهات وحذر الشيش جاءت بعد انتشار فيروس كورونا عالميا؛ وظهور بعض حالات بمصر للحفاظ على الصحة.
شرين طه 12:56 ص, الأحد, 22 مارس 20 12:56 ص, الأحد, 22 مارس 20

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قرر جهاز القاهرة الجديدة مصادرة الشيش والتحفظ علي المعدات وإغلاق الكافتريات المخالفة في التجمع الأول.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز القاهرة الجديدة بالمتابعة المستمرة للرقابة على جميع الكافيهات والكافتريات وفقا لقرارات الحكومة.

ويأتي ذلك تنفيذا تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب؛ وبالإضافة إلى غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، منذ الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا منذ الخميس السابق.

ونوه غنيم إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق التى قررها رئيس الوزراء.

مصادرة الشيش

جهاز القاهرة الجديدة خلال جولة بالتجمع الأول

قرارات غلق الكافيهات وحظر الشيش في المقاهي جاءت بعد انتشار فيروس كورونا عالميا؛ وظهور بعض حالات بمصر وللحفاظ على الصحة العامة

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بقلم شرين طه

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