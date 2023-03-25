حملة فودافون الإعلانية تحصد 7.3 مليون مشاهدة في أول يومين من رمضان

حصدت الحملة الإعلانية لشركة فودافون مصر فى أول يومين من شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع يوتيوب والتي حملت شعار “شكرا من هنا لبكرة” نحو 7.3 مليون مشاهدة.
استعانت فودافون هذا العام بالفنان عمرو دياب ونجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح.
بينما حلت حملة شركة أورنج مصر في المركز الثاني بـ 2.4 مليون مشاهدة والتي جاءت تحت عنوان “باب رزق” عبر الاستعانة بالفنان حسين الجسمي.
وجاءت حملة شركة we فى المركز الثالث والتى حملت عنوان “هترمضن رمضان ” وتقدمها الفنانة دينا سمير غانم بـ 366.1 ألف مشاهدة.
وحصد إعلان شركة اتصالات مصر والذي حمل شعار “سابق بكثير ” ويقدمه الموسيقار عمر خيرت والفنان خالد النبوي والمطرب ويجز المركز الرابع بـ 241 ألف.