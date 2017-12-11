حملة علشان تبنيها: قوافل طبية وتوفير سلع غذائية.. الأسبوع الحالى

إيمان عوف اجتمع اليوم سيد نور، منسق عام حملة "علشان تبنيها" بالقاهرة بقطاع جنوب القاهرة بكافة أقسامه؛ حلوان والمعصرة و15 مايو والمعادي والمعصرة ومنطقة المقطم ومصر الجديدة والسيدة زينب. وأكد منسق عام الحملة بالقاهرة أنه خلال الفترة القادمة سوف يبدأ القائمين على الحملة بالقطاع بالقيام بعدد من



إيمان عوف

اجتمع اليوم سيد نور، منسق عام حملة “علشان تبنيها” بالقاهرة بقطاع جنوب القاهرة بكافة أقسامه؛ حلوان والمعصرة و15 مايو والمعادي والمعصرة ومنطقة المقطم ومصر الجديدة والسيدة زينب.

وأكد منسق عام الحملة بالقاهرة أنه خلال الفترة القادمة سوف يبدأ القائمين على الحملة بالقطاع بالقيام بعدد من القوافل الطبية، إضافةً إلى توفير العديد من السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن موعدهم خلال الأسبوع الجاري.

كما ناقش “نور” خلال الاجتماع آخر ما توصل إليه قطاع جنوب المحافظة خلال الفترة السابقة فيما يخص الحملة بقطاع الجنوب، مؤكداً على أنه سوف يتم الإعلان رسمياً من خلال مؤتمر صحفي عن عدد الاستمارات التي تم جمعها من كافة القطاعات بالمحافظة.