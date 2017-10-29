حملة علشان تبنيها: جمع 3 ملايين و77 ألف استمارة حتى أمس

المال – خاصقالت اللجنة التنسيقية لحملة "علشان تبنيها"، التي انطلقت منذ نحو الشهر لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، إن عدد المواطنين الموقعين على استمارة الحملة حتى أمس بلغ 3 ملايين و77 ألفًا و300 استمارة صحيحة.وأكدت الحملة في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هناك أكثر من



المال – خاص

قالت اللجنة التنسيقية لحملة “علشان تبنيها”، التي انطلقت منذ نحو الشهر لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، إن عدد المواطنين الموقعين على استمارة الحملة حتى أمس بلغ 3 ملايين و77 ألفًا و300 استمارة صحيحة.

وأكدت الحملة في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هناك أكثر من 220 نائبا في مجلس النواب أعلنوا تأيدهم للحملة وتوقيعهم على الاستمارة التي تطالب السيسي بالترشح لفترة أخرى.

وذكرت الحملة أنها عازمة على استكمال هيكلها التنظيمي من منسقين ومتطوعين، فضلا عن إنشاء مقار لها في كل محافظات الجمهورية.

وقال محمد الجارحي، منسق عام المحافظات بالحملة، إنه يتوقع جمع المزيد من الاستمارات التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى، رغم ما وصفه بحملة الشائعات التي تحاول النيل من سياسات الدولة، مؤكدا أن الحملة قررت إنشاء قطاع للتواصل مع المصريين بالخارج، واختيار النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، ليكون مسئولا عن هذا القطاع، فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على المصريين في الخارج للحصول على استمارات الحملة والتوقيع عليها.