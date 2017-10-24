حملة طلعت حرب راجع ترفع طلبات التمويل 6 أضعاف

هبة محمدقال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، إن حملة طلعت حرب راجع رفعت عدد طلبات منح التمويل 6 أضعاف، لتصل إلى 12 ألفًا، مقابل 2000 طلب قبل تدشين الحملة.وأضاف البحيرى، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني، أنها ساهمت فى ز

هبة محمد

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، إن حملة طلعت حرب راجع رفعت عدد طلبات منح التمويل 6 أضعاف، لتصل إلى 12 ألفًا، مقابل 2000 طلب قبل تدشين الحملة.

وأضاف البحيرى، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني، أنها ساهمت فى زيادة متوسط منح القروض 3 أضعاف، بما يعكس استجابة المواطنين وتفاعله مع التوعية المالية والمصرفية.

وأشار إلى اهتمام البنك بمشروعات start up لتصل نسبتها إلى 8% من عدد العملاء الجدد بعد الحملة، كما بلغت نسبة مساهمة السيدات في المحفظة الائتمانية 37%.