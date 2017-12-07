حملة دعم السيسي تشيد برفضه قرار ترامب بشأن القدس

إيمان عوف أعربت حملة المصريين لدعم الرئيس السيسي، عن اعتزازها بموقف مصر الرافض لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس. وأشادت الحملة، عبر بيان رسمي لها، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الرئيس الأمريكي عبر اتصال…

إيمان عوف

أعربت حملة المصريين لدعم الرئيس السيسي، عن اعتزازها بموقف مصر الرافض لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأشادت الحملة، عبر بيان رسمي لها، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الرئيس الأمريكي عبر اتصال هاتفي، على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس فى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام فى الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع ملف القدس، خاصًة في ظل الوضعية القانونية والدينية والتاريخية للمدينة، وما يرتبط بها من حساسية ومكانة لدى مختلف الشعوب العربية والإسلامية.

كما أشاد البيان، بتشديد الرئيس على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، فى إطار السعى للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة وشاملة للقضية وتوفير واقع جديد فى الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

من جانبه لفت المحامي شريف عسكر، مدير عام حملة المصريين، إلى أن إعلان ترامب باطل وغير قانونى ومدان ومرفوض ولن يغير من وضعية القدس.

وشدد عسكر، على أن هذا القرار يُعد تحديًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها.

وأدان مدير عام حملة المصريين، هذا المسلك المتهور من قبل رئيس غير مُدرك لأبعاد قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ مُحذّرًا من مغبَّة هذا الأمر وتداعياته على مستقبل العدل والسلام في فلسطين والمنطقة العربية.

وأكد عسكر أن القدس العربية هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، وستظل مع أبناءها من المقدسيين المرابطين، رمز شرف هذه الأمة ومقاومتها للإحتلال الصهيوني المؤيد من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا تسوية سياسية ولا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين.