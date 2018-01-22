حملة خالد علي تتقدم بثلاث شكاوى حول انتهاكات بعدة محافظات

سلوى عثمان تقدمت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، بثلاث شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد رصد انتهاكات تحدث أثناء عملية تحرير توكيلات التأييد للانتخابات الرئاسية. وأشارت الحملة في بيان لها، إلى أن الشكوى الأولى حول تعنت موظف الشهر العقاري في عين شمس، في تحرير التوكيلات ال



سلوى عثمان

تقدمت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، بثلاث شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد رصد انتهاكات تحدث أثناء عملية تحرير توكيلات التأييد للانتخابات الرئاسية.

وأشارت الحملة في بيان لها، إلى أن الشكوى الأولى حول تعنت موظف الشهر العقاري في عين شمس، في تحرير التوكيلات المؤيد لخالد علي، بتعليمات واضحة من مدير الشهر العقاري، لافتة إلى وجود أفراد يرتدون زيا مدنيا، يهددون المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لخالد علي.

وتقدمت الحملة أيضا، بشكوى رسمية حول واقعة استيلاء سيدة مجهولة بمدينة تلا بالمنوفية أمس على توكيلات تأييد خالد علي، ورفضها تسليمها لمندوبنا هناك، وتحريرها محضرا ضد بعدم التعرض.

أما الشكوى الثالثة، فرصدت انتهاكات مارسها موظفي الشهر العقاري في محافظتي الإسكندرية والزقازيق، متمثلة في منح المواطنين نسخة “الحفظ” بدلا من نسخة “المؤيد” كما نصت الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن منحهم النسخة دون تزييلها بخاتم شعار الجمهورية.

وأضافت الشكوى، أن على الرغم من تقبل بعض الموظفين استبدال نسخ الحفظ بنسخ المؤيد، إلا أن موظفين آخرين رفضوا الاستبدال أو حتى ختم التوكيلات.