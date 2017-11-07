حملة خالد على : نثمن دعم السفير معصوم مرزوق لنا

إيمان عوفأصدرت حملة خالد على رئيسًا لمصر 2018 بيانًا رحّبت فيه بإعلان السفير معصوم مرزوق دعمه لخالد على مرشحًا للرئاسة، وقالت الحملة إنه عندما أعلن خالد على، أمس، البدء فى بناء حملته استعدادًا لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠١٨، بعد أن تواصلت الحملة وتشاورت مع كل القوى التى ناضلت معها في حمل

إيمان عوف





أصدرت حملة خالد على رئيسًا لمصر 2018 بيانًا رحّبت فيه بإعلان السفير معصوم مرزوق دعمه لخالد على مرشحًا للرئاسة، وقالت الحملة إنه عندما أعلن خالد على، أمس، البدء فى بناء حملته استعدادًا لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠١٨، بعد أن تواصلت الحملة وتشاورت مع كل القوى التى ناضلت معها في حملة مصر مش للبيع، ورغم أن الآراء تباينت بشأن الموقف من الانتخابات وطريقة خوض معركة الضمانات، لكن بدا للحملة من اللحظة الأولى أن هناك إصرارًا من كل الأطراف على تخطّي الماضي والتعلم من أخطائه، والسعى للعمل المشترك.

وقالت الحملة إنه عندما سأل بعض الصحفيين فى مؤتمر أمس عن القوى التى تساند حملة خالد على، أكد على أن الأطراف التى تواصلت معها الحملة لتوافق تام فى الرؤى هى صاحبة الحق فى إعلان موقفها فى التوقيت الذى تراه مناسبًا وبالطريقة التى تختارها، واليوم أعلن السفير والمحامى والمناضل معصوم مرزوق دعمه لنا. وأكدت حملة المرشح الرئاسي خالد علي أن بيان السفير معصوم، اليوم، والذي أرسله في شكل رسالة لشعب مصر معلنًا فيها تأييده لخالد علي هي بمثابة رسالة أمل للشعب المصري وللقوى الوطنية والديمقراطية على إمكانية التوافق في معركة الرئاسة المقبلة.

وأكدت الحملة أن السعى للتوافق والحرص على العمل الجماعى وخوض هذه المعركة معًا هي خطوة على طريق مأمول من أجل توحيد صف القوى الديمقراطية المدنية في معركة تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وشددت على أنها ستستمر في مشاوراتها وتواصلها مع القوى المدنية والديمقراطية للتوحد حول انتزاع ضمانات حقيقة لمعركة الانتخابات الرئاسية، باعتبارها فرصة حقيقية لفتح المجال العام وكسر احتكار السلطة ومصادرتها للمجال العام وصولًا لتقديم بديل وطني ديمقراطي يزيح الأعباء عن كاهل المواطنين ويتصدى لكل محاولات كسر إرادتهم وقمعهم. نخوض المعركة متخطين كل حواجز الخوف أو اليأس أو الإحباط، وانطلاقًا من إيماننا بأن حقنا في دولة عدل وحرية هي معركة حقيقية تحتاج لتضافر جميع الجهود في مواجهة سلطة تعادي الحريات وتعمل بكل قوة على تكميم الأفواه، وأن تحقيق ذلك مهما بدا صعبًا للبعض فإنه ليس مستحيلًا إذا ما تضافرت جهود كل القوى المدنية.