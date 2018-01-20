حملة خالد على توجه أول انتقاد للفريق سامي عنان

قال المتحدث باسم حملة على إن عنان مسؤول عن ممارسات المجلس العسكري خلال حكمهأحمد الدسوقيأكد الدكتور عمرو عبدالرحمن المتحدث باسم حملة خالد علي، أن الحملة ترى أن الفريق سامى عنان المرشح الرئاسي ،مسئول عن ممارسات المجلس العسكري خلال فترة توليه الحكم.وقال في مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن

قال المتحدث باسم حملة على إن عنان مسؤول عن ممارسات المجلس العسكري خلال حكمه

أحمد الدسوقي

أكد الدكتور عمرو عبدالرحمن المتحدث باسم حملة خالد علي، أن الحملة ترى أن الفريق سامى عنان المرشح الرئاسي ،مسئول عن ممارسات المجلس العسكري خلال فترة توليه الحكم.

وقال في مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة”، أن الحملة لا تنكر ان خوض الفريق الانتخابات يضفى مزيد من الجدية على الانتخابات التي كان يرى البعض انها مجرد استفتاء.

وأشار إلى أن الحملة مازالت في عمليات جمع التوكيلات ونتمنى أن نصل لهدفنا خلال الأسبوع الجاري.