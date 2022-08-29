حملة «حماية المستهلك» في الوادي الجديد تحرر 16 محضرا للمخابر

شن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مرورية على المخابز البلدية بقرى “ناصر الثورة – الخرطوم – بولاق – الجزائر – صنعاء”.

يشار إلى أن هذه الحملات تأتي للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والإلتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضري إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 13 محضرا عدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز، وتحرير محضر لعدم وجود لوحة الإعلان.

وتم تحرير محاضر للمخالفين وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات فى الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم.