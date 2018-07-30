حملة توقيعات لزيادة بدل الصحفيين إلى 5000 جنيه

رحاب صبحىصرّح الصحفى محسن هاشم، مدير التحرير السابق لجريدة الشعب والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بأنه يقود حملة توقيعات للصحفيين من مختلف الصحف وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من 1680 جنيهًا حاليًّا إلى 5000 جنيه؛ لمعادلة أثر الغلاء

رحاب صبحى





صرّح الصحفى محسن هاشم، مدير التحرير السابق لجريدة الشعب والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بأنه يقود حملة توقيعات للصحفيين من مختلف الصحف وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من 1680 جنيهًا حاليًّا إلى 5000 جنيه؛ لمعادلة أثر الغلاء الذى يعانى منه الصحفيون.

وأكد هاشم أنه جمع ما يقرب من 2000 توقيع حتى الآن، موضحًا أنه بعد الانتهاء من جمع التوقيعات سيتم تقديمها مرفقة بطلب رفع البدل لكل من نقابة الصحفيين، ومجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة؛ لاتخاذ اللازم؛ حتى يتمتع الصحفيون بحياة كريمة في ظل الوضع الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليًّا.